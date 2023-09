D2 ACFF : Tubize-Braine dispose des U23 de l’Union Saint-Gilloise et s’offre une première victoire

C’est Tubize-Braine qui prenait ensuite les choses en main peu après le quart d’heure en se procurant les meilleures occasions avec un Piret dans tous les bons coups. Mais les locaux sont tombés à chaque fois sur un grand De Bolle, le dernier rempart des visiteurs. "On a fait une très bonne première mi-temps mais il nous manquait un peu de justesse et de détermination au moment de conclure. Il y a alors toujours ce risque de te faire punir car tu n’as pas réussi à concrétiser tes occasions", expliquait Mohamed Bouhmidi, le T1 tubizien.

La reprise de la deuxième mi-temps était peu rythmée et les jeunes Bruxellois semblaient un peu accuser le coup physiquement. Peu après l’heure de jeu, Piret débloquait alors la situation avec une tête victorieuse sur un centre de Lkoutbi (1-0). 180 secondes plus tard, un superbe mouvement collectif trouvait Hendrickx sur la droite dont le service arrivait sur la tête d’El Omari qui ne se faisait pas prier (2-0).

Bien que les Tubiziens reculaient quelque peu en fin de rencontre, Karim Essikal, intraitable en défense centrale, et les siens parvenaient à garder le zéro et à s’offrir une première victoire après le match nul inaugural à Binche.

Mohammed Bouhmidi était un entraîneur comblé à la fin du match: "On n’a pratiquement rien concédé et les deux buts coup sur coup ont fait la différence. Je pense que c’est une victoire méritée dans l’ensemble car on a su faire preuve de beaucoup de maturité face à une jeune équipe de l’Union qui possède beaucoup de qualités. Mais on ne va pas s’emballer, il reste encore 32 journées de championnat."

De son côté, Naim Aarab se voulait réaliste: "Il y a 180 secondes qui nous ont coûté des points. On est encore dans une phase d’apprentissage et on va continuer à travailler."

Tubize-Braine se déplacera la semaine prochaine en terre liégeoise pour y défier La Calamine (samedi 19 h 30).