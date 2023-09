6 Heures paddle de WAPA : du fun et une bonne cause

Créée en 2013, l’ONG WAPA International lutte contre l’utilisation des enfants dans les conflits armés et contribue à leur réintégration au sein de communautés renforcées. “Nous contribuons à en réintégrer 1 200 annuellement”, explique Madeleine Van Den Bogaert, responsable communication et levée de fonds pour l’ONG.

Les 6 Heures paddle de ce dimanche font partie des nombreux événements que WAPA organise chaque année afin de lever des fonds pour financer ses projets. “Et comme tous les autres, c’est un événement important qui permet de rappeler ce que nous faisons au quotidien, ici depuis la Belgique, pour lutter contre ce fléau. Car les chiffres ne baissent pas, et ces dernières années, avec le Covid, n’ont rien arrangé. Le tout alors que les conséquences pour les enfants sont toujours aussi dramatiques. Le message que l’on veut faire passer auprès des gens qui participent à nos événements c’est que, malgré tout, il y a moyen de faire quelque chose, à notre échelle…”

Concrètement, chaque équipe qui s’inscrit doit récolter 650 € de dons de parrainage, lesquels sont reversés à l’ONG. Une manière de joindre l’utile à l’agréable donc pour les participants à cette course, toujours très attendue du public. “Dans le panel d’animations que l’on organise, on essaie de varier les plaisirs et c’est vrai que ces 6 Heures paddle, c’est vraiment quelque chose de sympa et de très familial puisque c’est ouvert à tous les âges. D’ailleurs, si une équipe fait ses tours de paddle avec un enfant sur la planche, elle double son score à chaque tour. Donc ça attire un public très familial, intergénérationnel dans une ambiance hypersympa, qui fait penser aux vacances, et ça fait du bien en cette période de rentrée.”

Ceci d’autant plus qu’un kids corner est prévu. De quoi attirer du monde avec une centaine de participants espérée comme lors de l’édition précédente. La météo s’annonce en tout cas favorable. “On a toujours de la chance avec la météo, donc tant mieux.”

Pour tout renseignement complémentaire : 0478 35 54 57, lara@wapainternational.org, wapainternational.org, Facebook WAPA International.