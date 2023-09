D2 ACFF : Rebecq à la conquête des trois points à Verlaine

Bien que le club liégeois se soit fortement renforcé au cours du mercato estival, à l’instar de l’ensemble des équipes de la série, faisant de ce championnat une série extrêmement relevée, les rencontres entre Rebecq et Verlaine ont souvent conduit à des victoires pour les Rouge et Blanc. Si les observateurs et amateurs de foot peuvent partir de ce postulat pour pronostiquer une victoire de Rebecq, nul doute que le coach de la RUS, Dimitri Leurquin, voit les choses d’une autre façon : “Ce match reste une opportunité de rester sur du positif et faire perdurer notre brevet d’invincibilité. Ce sera un premier vrai test face à une des équipes annoncées comme l’une des favorites de la série. Je pense qu’on doit aller là-bas avec l’envie de gagner et, pour la confiance, pourquoi pas capitaliser sur les précédents résultats face à Verlaine que pour se mettre dans les bonnes conditions, mais cela doit rester anecdotique.”

L’été rebecquois a été mouvementé avec une bonne dizaine d’arrivées au sein du noyau. Cette situation explique certainement ce début de championnat en mode mineur, d’un point de vue chiffré en tout cas, sans pour autant remettre en question les qualités présentes au sein du noyau, tenait à préciser Dimitri Leurquin. “Clairement il y a un facteur au niveau des automatismes et des habitudes qui joue. Dans l’absolu, si on se réfère uniquement aux chiffres, oui 2/6 est insuffisant, mais je retiens surtout deux matches sans défaite. Nous avons à chaque fois été menés, et sommes parvenus, au caractère, à revenir. Nous avons affronté deux très belles équipes et on ne doit pas rougir de ces deux partages. Mais quand on joue au foot, c’est pour gagner des matchs, pas pour faire des partages.”

Mukota et Depotbecker n’ont pas encore totalement récupéré de leur blessure. Ils ne seront pas du voyage à Verlaine. Camargo est quant à lui suspendu.

Le noyau : Rousseau, Vervondel, Demolie, Gregoire, Morias, Devel, Shango, Diarra, Polizzi, Van Landschoot, Zaanan, Henri, Zorbo, Coulibaly, Kudimbana.