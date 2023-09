D2 ACFF : Tubize-Braine s’offre un long et périlleux déplacement à La Calamine

C’est le plus long déplacement de la saison que la RUTB va vivre ce week-end, en se rendant du côté de La Calamine, récemment promue en D2 ACFF. Un déplacement qui, en plus d’être long, ne sera pas si évident que cela. En effet, alors que La Calamine a battu La Louvière Centre lors de la journée inaugurale, ces derniers sont parvenus à tenir la dragée haute à l’ogre rochefortois la semaine dernière, en s’inclinant sur le score de 5-4 en terres namuroises. Un message assez fort envoyé à ceux qui pensaient se déplacer à l’extrême est du pays en mode touriste, comme le confirme Mohamed Bouhmidi, le T1 de la RU Tubize-Braine : “Je ne connais pas bien l’équipe, mais j’ai pu voir quelques images de leur rencontre face à Rochefort et La Louvière. Ça l’air très costaud ! Il y a des individualités intéressantes, mais surtout un gros collectif. J’ai pu lire certaines interviews de leur coach qui parlait de joueurs déjà présents lorsque l’équipe évoluait en P1. Cela donne le ton. De notre côté, on reste sur une très bonne prestation face à l’Union, le groupe prend de plus en plus ses marques et la sauce se lie petit à petit.”