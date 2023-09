Après la coupe, Ganshoren repasse en mode championnat : “Il faut garder le positif de notre match à Ostende”

Ganshoren a refermé sa belle page Coupe de Belgique vendredi soir avec une élimination sur la pelouse du KV Ostende. Une rencontre de gala que les joueurs n’oublieront pas, malgré le 5-0 encaissé. “Certains avaient déjà joué à ce niveau mais pour la grande majorité, c’était une première, une super chouette expérience de pouvoir goûter à ce niveau-là. Le positif, c’est que personne n’a abandonné, on n’a rien lâché jusqu’au bout, on a donné le maximum et on a vécu une bonne expérience en jouant contre une équipe de D1B”, confie Driss Amali.