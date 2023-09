La RU Tubize-Braine et William Piret tournent déjà à plein régime

En effet, avec déjà deux buts inscrits en l’espace de trois matches, mais surtout avec deux réalisations qui ont à chaque fois permis aux siens d’ouvrir la marque, William Piret s’est d’ores et déjà installé dans l’entrejeu Blanc et Or.

Connu pour ses qualités défensives et pour son énorme impact physique, le joueur a également déjà pu démontrer ses talents de buteurs, avec ce nouveau but inscrit très tôt dans la rencontre (dès la première minute de jeu) face à La Calamine, permettant ainsi à ses partenaires d’être sur du velours pour la suite des opérations. “Je suis vraiment content de ce début de saison. Je me suis senti très rapidement intégré au sein du noyau, mais aussi dans l’ensemble du club et cela se ressent sur le terrain. Je prends énormément de plaisir, je me sens bien physiquement et mentalement, la préparation a été chargée et intense, mais on voit que le travail paye déjà. Et puis en plus de cela, si je parviens à marquer, c’est encore mieux ! J’aime aller apporter ma taille et mon jeu de tête sur des phases offensives, et pour le moment cela me réussit bien.”

En provenance du voisin rebecquois, William a en quelque sorte retrouvé ses premières amours, puisqu’il a évolué pendant plusieurs saisons sous la vareuse du Stade Brainois, avant que le club ne fusionne avec l’AFC Tubize. C’est donc dans un environnement plutôt familier que William a débarqué. “J’ai passé de très belles saisons à Rebecq, avec énormément de beaux et bons moments, mais j’avais envie d’autre chose, j’avais envie de changement. J’ai quitté un club très familial, pour m’engager dans une structure un peu plus professionnelle, et l’acclimatation s’est plutôt bien passée, à l’image de notre début de championnat.”

7/9 et une provisoire première place

En effet, avec un premier joli bilan de sept unités récoltées sur les neuf possibles, la RUTB occupe la première place du classement, et ce malgré un calendrier peu évident. En se déplaçant à Binche et à La Calamine, mais aussi en recevant l’Union B, les Tubiziens ont parfaitement lancé leur saison, comme s’en félicite William Piret. “On aurait la totale avec un neuf sur neuf, mais on peut tout de même se montrer satisfait de ce départ. La concurrence sera rude cette saison, on le sait et chaque point va compter. On bosse tellement la semaine, qu’on a envie de se faire plaisir le week-end en match, et cet état d’esprit nous fait faire de bonnes choses. Si on continue dans cette dynamique-là, je pense qu’on va faire mal à plus d’une équipe.”