Le semi-marathon de Nivelles a 10 ans : plus de 3000 participants, dont Amaury Paquet, attendus ce dimanche

Plus de 3000 participants attendus

Après une édition 2022 où la météo avait été piquante, les organisateurs devraient pouvoir compter sur un ciel plus clément ce dimanche. Et cela se ressent déjà dans les chiffres des préinscriptions, de quoi dépasser la barre des 3000 participants dimanche. “On devrait faire 10 à 20 % de plus que l’an dernier”, se réjouit Philippe Gysens, pour le semi de Nivelles.

Amaury Paquet, l’attraction de cette édition 2023

Le triple vainqueur des 20 km de Bruxelles, Amaury Paquet, sera présent ce dimanche au départ du semi-marathon de Nivelles. Une véritable tête d’affiche pour les organisateurs. “Amaury avait gagné en 2017 et viendra certainement pour gagner dimanche. S’il y parvient, il deviendra le premier joggeur à remporter la course une deuxième fois”, précise Philippe Gysens.

Chez les dames, notons les présences d’Amélie Saussez et Elodie Van Den Abeele, qui devraient se disputer la victoire.

Un parcours légèrement modifié

Pas de nouveautés cette année, si ce n’est une petite modification de parcours en raison des travaux sur la piste d’athlétisme du CABW. “Le 12 km sera raboté de 400 mètres. Pour le 21, une petite modification permettra de rattraper ces 400 mètres manquants.”

Les infos pratiques du semi-marathon de Nivelles

Les horaires des départs

9h15 : kids run et marche

9h45 : joëlettes

10h : 12km et 21 km

10h15 : 5 km

Inscriptions