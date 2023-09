Première édition, une drache, une naissance, un cap franchi, le Covid, un Borlée : 6 grands moments qui ont marqué les 10 ans du Semi Marathon Nivelles

guillement "Cette idée un peu folle d’organiser un jogging dans notre ville est née autour d’une bière."

La première édition comme récompense de 18 mois de travail

”Le départ de la toute première édition reste pour moi l’un des grands moments de ces dix années. Cette idée un peu folle d’organiser un jogging dans notre ville était née autour d’une bière. Mais grâce au travail de personnes motivées, de passionnés, nous y sommes arrivés. Ce premier départ était l’aboutissement de 18 mois de travail et de préparation. Quand la musique d’AC/DC a résonné au départ, j’en ai eu des frissons. Je me suis dit : 'ça y est, on y est'. Nous qui pensions timidement accueillir un millier de joggeurs, nous avions atteint la barre des 1700. Tout ça alors que nous partions de rien.”

À lire aussi

La drache en 2014

”Je pense qu’aucun des participants de l’édition 2014 n’a oublié la course. Tout le monde se souvient très bien de cette édition où il a draché non-stop pendant tout le temps de la course. Ce qui est fou, c’est qu’en se levant, le soleil était au rendez-vous. Et puis dix minutes avant le départ, la pluie est apparue, pour ne disparaître qu’au moment où nous prenions une bière après la course. Ce jour-là, j’ai même cru qu’on allait devoir annuler la course pour enfants. Tous les parents et les enfants étaient à l’abri et puis cinq minutes avant le départ, les parents se sont dirigés vers la ligne de départ malgré la pluie. Ça reste un souvenir impérissable pour plein de parents. Je me rappelle aussi que j’étais au micro avant le départ du semi, je parlais avec les sponsors et politiques et les joggeurs nous disaient : 'taisez-vous, on veut partir, on est gelé'.”

Un Borlée en 2017…

”En 2017, nous avons pu compter sur la présence de Jonathan Borlée. Je pensais qu’il allait venir donner le départ et puis basta. Eh bien non, il est resté, a pris le temps de signer des autographes et de faire des selfies avec les enfants qui formaient une file incroyable.”

En 2017, Jonathan Borlée était présent pour donner le départ. ©Archives

Mais aussi une naissance

”Ma fille est née une semaine avant le départ de l’édition 2017. La naissance était prévue entre le 5 et le 10 septembre, elle est finalement née le 9. Une semaine après, je donnais le départ de la course avec elle dans les bras. Comme s’il n’y avait déjà pas assez de stress dans l’organisation d’une édition normale, ça en a rajouté une fameuse dose (rires).”

2019, un cap a été franchi

”L’édition 2019 a été la plus grosse édition que nous ayons organisée. Cette année-là, on a accueilli 4000 participants avec un sacré plateau. Pour la première fois, nous accueillions un Kenyan qui battait au passage le record de l’épreuve en franchissant la ligne en 1h04. Cette année-là, nous avons franchi un cap entre cette petite organisation entre potes et un truc qui attirait 4000 participants, avec un sacré plateau. Un tel événement organisé par 10-12 Nivellois, ça restait quand même un truc de fou.”

Une édition virtuelle au succès improbable

”En raison du Covid, l’édition 2020 a été organisée de manière virtuelle. Malgré les circonstances, c’était sympa de voir que les gens ont répondu présent. 500 personnes se sont inscrites via le système d’inscriptions et au moins autant d’autres ont fait le parcours. Cette édition virtuelle a duré 15 jours et tous les participants pouvaient faire le parcours autant de fois qu’ils le souhaitaient. Je me rappelle qu’un certain Vincent a couru chaque jour. Cette édition 2020 a prouvé que nous disposions d’une communauté de joggeurs très attachés à notre organisation.”





Chaque départ est un souvenir en lui-même

”Au-delà de ces six souvenirs, je rajouterais que chaque année a son lot de grands moments. Mais le plus fantastique dans tout ça, c’est le départ. Chaque départ est d’ailleurs unique. Voir tous ces coureurs partir, se suivre, courir chacun à leur rythme pour les retrouver une heure, deux heures ou trois heures plus tard sur la ligne d’arrivée, ça reste à chaque fois un moment émouvant.”