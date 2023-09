D2 ACFF : Louis Delhaye vise la montée avec la RU Tubize-Braine

Le joueur de 23 ans avait un double sentiment après le partage en terre louviéroise ce week-end. “La déception était quand même présente car on veut évidemment gagner toutes les rencontres, précise-t-il. Mais il y a aussi un sentiment de fierté car on a su revenir dans les derniers instants pour arracher un point qui fait du bien.”

Le latéral gauche n’a pas raté une minute de jeu depuis le début de saison et forme duo très intéressant sur le flanc gauche avec Lawrensens, arrivé cet été à Tubize Braine. Il est d’ailleurs assez dithyrambique par rapport à l’ensemble du noyau tubizien cette année. “Le mercato a été très intéressant. C’est peut-être l’effectif le plus qualitatif que j’ai connu au Stade Leburton alors que j’ai connu la D1B et la D1 amateurs.”

La montée comme objectif

Avec les forces en présence dans le noyau, Louis Delhaye ne vise rien de moins que la montée, même si Mons et Rochefort font partie des favoris. “On ne peut pas se cacher et on veut être promu à l’issue de la saison, surtout après la désillusion et l’élimination au premier tour du tour final la saison dernière. Mais la saison reste encore longue.”

Hormis un passage d’une demi-saison à la RAAL, le gaucher évolue depuis les U13 chez les Tubiziens. L’enfant du club veut s’inscrire dans la durée dans le club de son cœur : “J’ai connu pas mal de choses ici et mon objectif personnel reste d’aller le plus haut possible. Ce serait évidemment très beau de le faire avec Tubize-Braine et donc de gravir les échelons.”

Pour ce faire, les hommes de Mohames Bouhmidi devront se défaire de Jette ce samedi soir avant d’aborder de plus gros morceaux comme Meux et Warnant dans les prochaines semaines. Mais Louis Delhaye et Tubize-Braine semblent prêts à relever ces défis qui seront révélateurs pour voir si l’équipe a les capacités de rejoindre la D1 amateurs à l’issue de la saison.