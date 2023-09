D3A ACFF : Pas d’autre alternative pour Jodoigne que battre Couvin

Pourtant, il y a de la qualité dans son effectif mais si l’effectif est jeune et doit prendre de la bouteille, cela n’explique pas tout. Une belle preuve en a encore été donnée cette semaine en match amical à Flemalle où Jodoigne menait 0-2 à la pause avant de se faire rejoindre en deuxième mi-temps. “C’est un problème. L’équipe que je fais commencer tient la route mais on ne retrouve plus les mêmes qualités une fois que j’opère l’un ou l’autre changement.”

L’équipe est en route depuis le 18 juillet, “on en est à deux mois de travail, la préparation fut conséquente avec des joueurs pour la plupart en manque de rythme qui ont dû faire preuve d’intensité dans les séances puis on a eu quatre matches de championnat, tout le monde a eu sa chance en préparation et j’ai déjà utilisé beaucoup de joueurs en championnat et c’est le moment de faire jouer les joueurs le plus en forme. Jeudi, j’avais encore 22 gars à l’entraînement.”

Jodoigne lanterne rouge dimanche soir, le coach ne veut pas y penser. Jodoigne doit battre Couvin, décrocher une première victoire et lancer son championnat. “Le contexte fait que ce match est hyper important et tout le monde est conscient de l’importance de ce match”, assure le coach qui sera privé de Berisha, à l’étranger, ainsi que de Valera Cortes et Torres, blessés.

Deux suspendus à Couvin

En face, où Chamkha et Kabamba sont suspendus, “il faut qu’on soit en action et pas en réaction, juge l’entraîneur couvinois Ronald Sagwou. Nous attendons toujours l’heure de jeu pour proposer quelque chose. Nous avons bien travaillé ça de la semaine et les garçons sont conscients qu’ils doivent être prêts au coup d’envoi et même déjà dans le couloir qui mène au terrain.”