Une première à Court-Saint-Etienne ce samedi pour la dernière du Challenge du BW

Deux distances sont proposées : 6,2 km et 11,7 km qui permettront aux participants de découvrir les multiples facettes de Court-Saint-Étienne. “Du centre historique à la vallée pittoresque de Suzeril, en passant par le village de Sart et les majestueux hauts plateaux, les coureurs auront l’opportunité d’explorer des sentiers ombragés bordés de récents aménagements paysagers et de contempler les monuments historiques parsemant le paysage. Le sprint final de 800 m se déroulera sur le Ravel”, préfacent les organisateurs.

Une course gratuite est également prévue pour les enfants.

À souligner que cette nouvelle course lancera le thème du fil conducteur de l’année scolaire, “Les Jeux olympiques”.

L’adresse du jour : Collège Saint Étienne, avenue des prisonniers de guerre à 1490 Court-Saint-Étienne.

Pour plus de renseignements, www.joggingdecourtsaintetienne.be