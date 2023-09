D2 ACFF : À domicile, Tubize-Braine “doit toujours gagner”

Une dynamique plus que positive qui permet aux Tubiziens de déjà figurer parmi le trio de tête, mais que l’entraîneur, Mohamed Bouhmidi, souhaiterait voir s’intensifier par une succession de victoires. “Des partages ne rapportent pas assez de points. Lorsqu’on joue chez nous, c’est simple, on doit toujours gagner. La dynamique actuelle est très positive, mais elle pourrait être encore meilleure. On reste invaincu, mais on doit se focaliser sur des victoires. La venue de samedi Jette ce soir doit être synonyme de trois points.”

Un discours assez direct et franc de la part du coach, qui redoute néanmoins le fait de devoir affronter une bête blessée. “Jette a construit une grosse équipe cet été, mais semble tout de même être en difficulté en ce début de championnat. Dans une telle situation, on peut facilement s’imaginer la motivation qui doit résider au sein de ce club à venir décrocher sa première victoire chez nous. On doit donc se montrer méfiant, et ne pas nous baser sur les précédents résultats de nos adversaires. Je ne veux pas que nous soyons l’équipe qui aura lancé la saison de Jette.”

Mis à part les blessés de longue date (Delsanne et Michel) seul Hendrickx, qui se remet plus vite que prévu de sa blessure, manque à l’appel pour ce week-end.

Le noyau : De Bie, Debauque, Delhaye, Piret, Essikal, Taroli, Garlito, Lkoutbi, Migliore, Tepe, Lauwrensens, Van Onsem, Crame, El Omari, Lwangi, Giusto.