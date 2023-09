D3A ACFF : En déplacement à Monceau, Braine veut ouvrir son compteur à l’extérieur

Pour cela, il faudra confirmer ce départ encourageant (6 points sur 9 à domicile) en déplacement. “Il y a eu de la qualité dans certains matches jusqu’à présent et on a montré qu’on en voulait. Même si Couvin était assez faible et qu’on s’est fait punir sur chaque erreur à Onhaye, on est revenu deux fois au score contre Ciney, et on a déjà joué les deux formations les plus fortes sur le papier. Reste à afficher la même envie et la même intensité face à des équipes comme Monceau.”

Braine s’était incliné 1-0, il y a un an, sur le terrain des Châtelettains. “Une bonne équipe, certainement candidate au Top 6 avec ses qualités et sa vitesse, et qui réalise quand même de bons résultats (7 points sur 9, NdlR)”, prévient notre interlocuteur.

Avec le retour de suspension de Wallaert, le groupe est au complet à l’exception de Willaert et Duga (revalidation). “L’équipe est bien et ça devient compliqué car il y a beaucoup de concurrence mais la sélection se fait en fonction du type des joueurs, de l’adversaire et des prestations individuelles.”

Le noyau : Berghmans, Ramazani, Lella, Laurent, Dutrieux, Queimadelas, Leyseele, Santinelli, Smeets, Wallaert, Bellia, Ladrière, Dettori, Buscema, Derwa, Latorre, Salawa, Tis, Zé.