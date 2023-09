Une première pour les frères Pletinckx à Perwez

Si Mano aurait voulu toucher plus de ballons face à Ostiches, il peut être crédité d’un bon match sous le regard attentif de son frère Romain, situé quelques mètres derrière lui. “C’est la première fois que nous jouons ensemble lors d’un match officiel. On s’est déjà retrouvé ensemble à Walhain et Tervuren mais Romain était alors deuxième gardien. C’est gai de se retrouver ensemble et on refera sans doute le match ensemble.”

Romain a également apprécié jouer avec son frangin. “C’est une fierté et un bonheur de jouer à deux. je trouve que Mano a disputé un bon match. Il a joué son football, perdu très peu de ballons et disputé un match plein, dans son style. Maintenant, c’est un plaisir de jouer ensemble mais on en profite surtout avant et après car pendant le match, on est chacun concentré sur ce qu’on a à faire.”

Quant à savoir qui est le plus sanguin des deux, “c’est moi, reconnaît Romain. Mano est plutôt du genre très calme. J’étais le plus en colère samedi soir car les goals, c’est moi qui les prends, pas lui.”

Gardien, Romain n’a rien su faire sur les deux buts concédés. “Ce qui m’énerve le plus, c’est que cela fait deux week-ends que l’on mène au score avant de se faire rejoindre et remonter à vingt minutes du terme. C’est assez frustrant. D’accord que c’est la première saison de Perwez en D3 mais il faut maintenant apprendre de ses erreurs.”

Avec un bilan chiffré de 6/15 après cinq rencontres, “on peut parler d’un début de saison correct mais on aurait pu engranger plus de points. On constate aussi que nos deux victoires l’ont été contre des promus et il faudrait maintenant prendre des points contre des équipes confirmées, montrer et prouver que Perwez est à sa place dans cette D3. Il faut relever la tête, travailler et penser au week-end prochain.”