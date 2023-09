Michael Somers se dirige tout droit vers Paris

Michael Somers, pourquoi avoir choisi Berlin, alors que vous étiez qualifié pour les championnats du monde de Budapest ?

"J’avais coché le marathon de Berlin comme une échéance que je ne voulais pas rater, et le but était d’y aller pour réaliser les minima. J’ai connu mon premier marathon à Séville il y a quelques mois, et dès la ligne franchie, j’ai senti que je pouvais faire mieux, même si ce jour-là j’avais décroché la qualification pour les championnats du monde de Budapest. Cela a été très difficile de renoncer aux Mondiaux, mais je savais que dans une course tactique, comme c’est souvent le cas dans les grands championnats, je n’aurai aucune chance de faire les minima olympiques. J’avais donc tout misé sur Berlin. Le résultat du week-end dernier s’est clairement joué et a été construit grâce à ma préparation. Je suis parti m’entraîner en altitude et tout ce que j’ai pu faire au cours de ces six derniers mois l’ont été, de près ou de loin, avec la ligne d’arrivée de Berlin en ligne de mire. Quelle satisfaction de pouvoir concrétiser autant de travail et d’efforts le jour j !"

Et pourtant ce ne fut pas si simple…

"Quand on fait tous ces efforts pour un seul jour, une seule échéance qu’il ne faut pas manquer, on se met automatiquement un peu de pression. Mais que ce soit lors de la préparation, ou de la course, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, tant dans le sens positif, qu’à l’inverse. Ce sont de véritables montagnes russes au niveau des émotions, et je dois dire que je l’ai vécu pleinement ! J’avais fait le choix de me caler dans le rythme du lièvre qui donnait le tempo pour les minima olympiques dès les premiers mètres de la course. Et ce fut le bon choix jusqu’au 27e kilomètre. À ce moment-là, le profil du parcours changeait un peu et j’ai décidé de me fier à mes sensations et de décrocher un peu. Une fois le 36e kilomètre, j’ai senti que j’avais les jambes pour augmenter le rythme, et dès cet instant j’ai commencé à dépasser des athlètes qui avaient fait le choix de rester avec le lièvre. Quel boost mental ! Et cette énergie m’a permis de passer la ligne d’arrivée avec une seconde d’avance sur l’objectif."

On imagine un immense sentiment de joie et de bonheur à cet instant !

"Très honnêtement, je ne pense pas que l’on peut se l’imaginer sans l’avoir vécu ! J’ai des centaines de choses qui me sont passées par la tête en seulement une seconde. J’ai commencé la course à pied il y a dix ans, et c’est pour des moments comme ceux-là que je me bats tous les jours à l’entraînement. Ces souvenirs-là, ils seront à jamais dans ma tête, que je sois finalement à Paris ou pas. C’était magique, je craignais de regretter mon choix par rapport aux championnats du monde, et finalement je sors de là avec un ticket pour les Jeux ! C’est incroyable."

Vous le mentionnez, malgré les minima effectués, vous n’êtes pas encore sûr d’aller à Paris ?

"Il y a trois tickets pour la Belgique, et j’ai le troisième temps. Je n’ai plus qu’à espérer que personne ne coure plus vite que moi. Si c’est le cas, j’essayerai de courir encore plus vite, ou au pire, je ne suis qu’au début, j’aurai d’autres occasions, et comme je le disais, quoiqu’il arrive, avec ce que j’ai vécu dimanche, je suis déjà fier ! Je garderai à jamais en tête ce que j’ai vécu en franchissant la ligne d’arrivée.