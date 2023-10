Après la Série C italienne, Soulaymane Hassouan (RAS Jodoigne) a des vues sur... le Real Madrid

Aujourd’hui, le milieu de terrain de 19 ans se veut ambitieux. Très ambitieux même puisque son avenir, il le voit dans un des meilleurs clubs du monde. “J’habite Orp, je veux jouer une saison tranquille et avant tout pour prendre du plaisir. Mais il est clair que je vise plus haut. À long terme, je me verrais bien au Real Madrid et à court terme, je veux marquer le plus de buts avec Jodoigne.”

guillement "À long terme, je me verrais bien au Real Madrid."

Titulaire il y a dix jours face à Couvin, il s’est contenté de bonnes montées ces dernières semaines, et ce fut encore le cas dimanche au Pays Vert. “Cela ne fait que quelques semaines que je suis au club, je n’ai pas fait la préparation et je dois me faire ma place. Mais je suis très content de ce que je découvre ici avec un chouette club et un bon coach.”

Une semaine après sa première victoire forgée devant Couvin, Jodoigne a ramené un très bon point de son déplacement au Pays Vert ce week-end. “On reste sur deux bons matchs. Et même trois si l’on ajoute le déplacement à Onhaye où nous avons été battus mais en jouant une mi-temps à dix, analyse Soulaymane Hassouan. Quand on sait que Pays Vert était toujours invaincu en n’ayant concédé que deux buts depuis le début de la saison, on s’attendait à un match compliqué mais on a disputé un bon match là-bas. On commence à mieux jouer et à prendre des points.”

Effectivement. On a l’impression que Jodoigne a maintenant bien lancé sa saison après des débuts hésitants. “On dispose d’une bonne équipe mais c’est très jeune et il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut du temps pour qu’une cohésion de groupe se mette en place mais on évolue chaque semaine et Jodoigne va encore monter en puissance.”