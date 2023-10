D3A : Une nouvelle casquette pour Delmoitié à Perwez, Droeven nouveau T1

Pour ses débuts historiques à l’échelon national, le FC Perwez réalise une entrée en matière encourageante mais qui demande confirmation sur la longueur d’un championnat. En coulisses, le matricule 2364 a pourtant décidé d’opérer un remaniement significatif au sein de son organigramme. “Depuis le début de l’année 2023, nous partions dans l’inconnu quant à savoir si nous allions évoluer à l’échelon national. Nous avons dû bosser d’arrache-pied avec la cellule sportive pour élaborer un noyau de qualité afin de tenir nos objectifs. À côté de cela, nous étions bien conscients que nous allions devoir mettre en suspens d’autres paramètres pour faire évoluer le club et ce avec une arrivée probable en D3. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur ces différents aspects et nous avons trouvé primordial de dénicher une personne qui puisse s’engager à 100 % dans cette mission. Dans notre politique sportive, notre coach Jean-Claude Delmoitié, qui a évolué en équipe de jeunes et en sénior durant plus de 25 ans, était la personne tout indiquée pour prendre ce rôle. Dévoué et motivé à l’idée de faire évoluer et grandir le club, nous avons décidé d’un commun accord de nommer Jean-Claude à ce poste. Afin de garder la plus grande sérénité dans le groupe et progresser dans les objectifs définis sans se précipiter, c’est notre Directeur technique actuel Philippe Droeven qui reprendra les rênes de l’équipe en compagnie de Laurent Godelet et de Daniel Uytdenhoef. Jean-Claude Delmoitié assurera encore le coaching samedi soir face à Beoeil avant de prendre ses nouvelles fonctions. Au nom du comité perwézien, je tiens à le remercier pour son investissement pour notre équipe première et je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles missions.”