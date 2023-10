D3A ACFF : Jodoigne reçoit Ciney pour prolonger la bonne série

Le coach était déçu de l’entraînement de jeudi soir. “Après trois semaines ou les entraînements étaient vraiment top, je n’étais pas content de la séance de jeudi. Et comme le dit l’adage, on joue comme on s’entraîne…”

Le temps de recadrer son groupe et la confiance était de retour. “J’ai directement remis l’église au milieu du village car ce n’est pas parce que l’on reste sur deux bons résultats que l’on est arrivé. Maintenant que la concurrence est là, c’est aux joueurs de prester à leur meilleur niveau. On ne doit pas tout remettre en question pour un mauvais entraînement mais les joueurs doivent absolument garder un certain niveau d’exigence envers eux-mêmes.”

Il le faut car un mauvais résultat contre Ciney ferait retomber Jodoigne dans ses travers. “Le doute pourrait se réinstaller mais j’ai confiance aux gars.”

Ciney ? “Je connais l’entraîneur et certains joueurs. Comme nous, ils sont repartis avec pas mal de nouveaux joueurs cette saison et ils découvrent une nouvelle série puisqu’ils étaient dans la B la saison dernière. Hormis leur premier match, ils ont marqué lors de chaque rencontre et je m’en méfie.” Exclu il y a quinze jours à Onhaye, Lapierre est suspendu pour deux week-ends. Berisha rentre lundi de l’étranger.