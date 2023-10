Sur la pelouse du Symphorinois, Braine a oublié l’ABC du football

En plus de ne pas montrer grand-chose offensivement (une seule occasion pour Lella sur un coup franc de Ladrière), la tâche s’est compliquée lors de l’exclusion de Dettori qui revenait déjà de suspension. “Le plan de jeu a changé à 1-0 et même si notre adversaire a un peu paniqué alors qu’il était en supériorité numérique, on n’a pas fait les bonnes courses et on s’est chaque fois fait prendre au hors-jeu. Sans être bon, on devait de nouveau prendre un point mais on a oublié l’ABC du football, et le banc n’a rien apporté.”

Le T1 visiteur déplore également les sorties de Willaert (cuisse) et Duga (cheville) qui rentraient justement de blessures.

Symphorinois : Bauvois, Es-Shimi, Kabeya, Mabille, Pio (62e Stevens), Hetula, Latranga (62e Goditiabois), Privitera, Erculisse, El Araïchi (76e Sera), Gailliez.

Braine : Santos Pravos, Dutrieux, Lella (71e Smeets), Laurent, Willaert (57e Leyseele), Bellia, Dettori, Ladrière, Buscema (71e Carlier), Duga (39e Ramazani), Zé.

Arbitre : M. Klein.

Avertissements : Lella, Hetula.

Exclusion : 72e Dettori (2 CJ).

Le but : 34e El Araïchi (1-0).