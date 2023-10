D2 ACFF : Vainqueur de Jette, Rebecq a-t-il enfin lancé sa saison ?

Tous les observateurs présents dimanche dans les tribunes du Gobard auront pu en arriver à la même conclusion : dans le contenu, la prestation des Rouge et Blanc était sans doute la moins aboutie de la saison, mais ce sera finalement celle-ci qui rapportera la première victoire de l’année, à l’issue d’un scénario un peu fou.

Un paradoxe qui vient parfaitement résumer le début de saison de la RUS rebecquoise, selon son capitaine Andrei Camargo : “Je pense que nous avions besoin de nous prouver que nous étions capables de gagner. Jusqu’à dimanche, nous avions très souvent dominé la rencontre, tant dans la consistance que dans le jeu proposé, et sur les six premières rencontres disputées, nous aurions certainement mérité d’en remporter quatre, voire cinq. Face à Jette, c’était certainement notre moins bon match. On encaisse une fois encore sur des erreurs individuelles, et dans la qualité du jeu proposé, nous étions bien en dessous de nos capacités. Mais dans ce genre de circonstances et par rapport à la situation dans laquelle nous étions, à ce moment-là, le beau jeu ne servait à rien, il fallait juste gagner. C’était cette mentalité de vouloir gagner à tout prix qu’il fallait que l’on montre, et c’est ce qu’il s’est passé. Maintenant que nous avons montré que nous étions capables de le faire, on devra le reproduire encore, et encore au fil des semaines.”

Une page négative est tournée

Une victoire arrachée dans les ultimes instants qui vient caractériser le jusqu’au-boutisme rebecquois, mais aussi la persévérance de son capitaine, Andrei Camargo, qui a vécu des semaines compliquées depuis la reprise, et qui d’un coup franc direct vient offrir cette première victoire à Rebecq.

”J’ai eu quelques petites blessures depuis le début de la saison, qui ne m’ont pas toujours permis d’être à 100 %. À cela venaient s’ajouter des soucis familiaux qui m’encombraient fortement la tête et l’esprit, ce qui ne m’a pas toujours permis d’être à mon meilleur niveau. Ce but marqué dans les arrêts de jeu, me fait le plus grand bien, tant pour l’équipe que pour moi. Je pense qu’il vient tourner une page un peu plus négative tant pour moi que pour le club. Le groupe méritait cette victoire pour l’ensemble du travail accompli. J’espère vraiment que ce moment de libération en fin de partie va nous lancer pleinement dans le championnat.”