Braine renverse Jodoigne en quatre minutes

La première période est décevante. Braine prend légèrement le dessus après vingt minutes mais Latorre, Laurent et Ebui butent sur la défense jodoignoise. À la demi-heure, Sanwo déstabilise Ladrière dans le rectangle mais Bronckart détourne brillamment le penalty. Les visiteurs prennent confiance et l’envoi de Laruelle lèche le poteau de Berghmans peu avant le repos.

Off-day ou suffisance ?

Même s'ils tentent d'insister au retour des vestiaires, les visiteurs n'inquiètent pas Berghmans via Dichiara et Mabile. Braine en veut davantage et après une fusée de Lella non cadrée, parvient à trouver la faille sur un corner de Ladrière repris de la tête par Zé. "On avait insisté sur les phases arrêtées et on n'a jamais laissé autant d'espace, déplore le coach de la RASJ, Steve Dessart. On doit se poser les bonnes questions quand on se fait bousculer dans les duels par une équipe ayant moins d'expérience. J'espère que c'était un off-day total de la part de 8 ou 9 joueurs sur les 11, et pas de la suffisance. En attendant, on était proche de quelque chose, à savoir passer dans la colonne de gauche, mais on n'a pas fait le travail jusqu'au bout."

À 1-0, le plus dur est fait pour le RCSB d'autant qu'une belle action entre Ladrière et Queimadelas permet à ce dernier de faire le break quatre minutes plus tard. "J'ai vu une autre équipe ce dimanche, comme celle que l'on doit voir chaque week-end. Il n'y avait rien à dire au niveau envie et mentalité, et c'était mieux dans les duels et les deuxièmes ballons, apprécie Axel Smeets. Cela dit, on ne souffle qu'à moitié car il y a un gros déplacement à Ath qui nous attend, mais on va pouvoir le préparer plus sereinement."

BRAINE : Berghmans, Duga, Lella, Laurent, Queimadelas, Smeets, Bellia (88e Dutrieux), Latorre (72e Carlier), Ladrière, Derwa (62e Ramazani), Ebui (53e Zé).

JODOIGNE : Bronckart, Lucchese, Sanwo, Simonini, Zwikel, Pohl, Gilles (46e Hassouan), Boudar (84e Varela), Laruelle, Dichiara (62e Torres), Mirabile (69e Dethier).

Arbitre : M. Malhaise

Avertissements : Ebui, Duga, Zwikel

Les buts : 77e Zé (1-0), 81e Queimadelas (2-0).