À 19 ans, la citoyenne waterlootoise a terminé les 3,8 km de natation, 180 km en vélo et 42,195 km de course à pied en 11h10:42’’, terminant ainsi 318e et première francophone (9e des 18-24 ans).

Pour rappel, en août dernier, Marine Panagiotidis avait décroché le titre de championne d’Europe de triathlon mi-distance dans sa catégorie.