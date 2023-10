Elisa Vancolen n’a pas fait dans la dentelle lors du semi-marathon de Bruges

Avec raison puisqu’elle était la première femme à franchir la ligne d’arrivée après un peu plus de 1 h 20 d’effort avec, à la clé, un nouveau record personnel pour “la gazelle” qui a survolé l’épreuve avec une moyenne de 15.8 km/h, emmenée par son lièvre de luxe, Pierre, le frangin indéfectible.

Elisa devance Lutgard Goethals et Virginie Soenen. “Une belle victoire, méritée après tant d’efforts, de constance et une régularité d’entraînements sans faille”, précise son sponsor.

Pour Elisa, résumer sa prestation, c’est évoquer “son débarquement à Bruges”. Comme souvent en fin de saison estivale, elle apprécie se faire plaisir sur une course un peu plus longue et pour laquelle il n’y a aucune pression. “Comme j’avais adoré ma première expérience du semi l’année passée (à Bruges aussi), j’avais envie d’y retourner pour me faire plaisir ! J’ai fait une mini-préparation express sur deux-trois semaines et hop, on y allait sans pression de podium ou de chrono. Vu les quelques séances spécifiques des semaines précédentes et surtout vu la séance piste qui venait de se terminer, je savais cependant que le record serait facile à aller chercher.”

Comme l’année passée, Elisa avait la chance d’être accompagnée de son frère Pierre pendant toute la course. “Un chouette footing du dimanche, à jeun, pour lui. Il avait discuté de la stratégie de course avec Yves d’Harveng, (le coach) et il m’a menée sur un parfait négatif split ! On a temporisé pendant les 10-12 premiers kilomètres avant d’accélérer un peu le rythme jusqu’à 17-18 km où on a encore pu enclencher un dernier réservoir de vitesse pour finir fort sur les trois derniers kilomètres. Pour mettre un peu de piment, on a rapidement compris que je jouais le podium. On a emmené avec nous Virginie Soenen jusqu’au 10e kilomètre. On était alors 2e et 3e femmes, avant de revenir progressivement sur Lutgard au 13e ou 14e km. Je suis alors passée première.”

Les encouragements sur le bord de parcours étaient, à en croire Elisa, incroyables. “C’est une ambiance vraiment particulière qui pousse vraiment à tout donner. Quand je suis revenue dans Bruges, Pierre m’a annoncé qu’on pouvait aller chercher le 'sub 1 h 20 min. Moi, je venais avec l’idée de faire 1 h 22. C’était aussi un moment incroyable. C’est sûr que le plaisir que j’ai ressenti durant toute la course et la fierté sur la ligne d’arrivée ouvrent l’appétit vers de nouveaux objectifs. C’était déjà prévu que je me diversifie un peu cette année pour la saison hivernale car je laisserai un peu de côté les cross pour me concentrer sur d’autres objectifs sur route (corridas…) et cette course confirme clairement mon envie de progresser sur des distances plus longues.”