291 minutes sans marquer pour le Crossing : “Nous devons retrouver cette mentalité de tueurs devant le but”

291 minutes de mutisme qui ont de quoi frustrer, notamment le buteur maison Esteban Casagolda. “Trois matchs sans marquer, c’est évidemment frustrant pour un attaquant, surtout quand on ne se crée pas d’occasion. Mais ce qui me frustre le plus, ce n’est pas que je ne marque pas, c’est que les trois points ne sont pas au rendez-vous. Je préfère ne pas marquer et gagner que de planter un doublé et être battu. Cette saison, ce qui m’importe le plus, ce sont les trois points”, affirme Esteban Casagolda.

Dans ce genre de situation, on cherche des solutions pour remédier aux maux. Au Crossing, elle semble toute choisie. “Nous devons retrouver cette mentalité de tueurs devant le but, mais aussi dans tous les secteurs du jeu. Nous devons réagir en groupe et non commencer à nous jeter la pierre. Nous devons regarder vers l’avant et rester un groupe soudé comme nous le sommes. C’est dans les moments difficiles que l’on juge la capacité d’une équipe à devenir championne. Relevons la tête, maintenant.”

Car le bilan de 2 sur 9 n’est pas vraiment digne d’un candidat au titre. “Nous venons de vivre trois matchs compliqués au cours desquels nous avons manqué de lucidité et ne sommes pas parvenus à concrétiser nos bons moments. Mais la saison est encore très longue, il faut juste que cette mauvaise période ne dure pas trop longtemps. Nous avons tous à cœur de nous donner à fond pour renouer avec la victoire.”

En déplacement à Tamines, une équipe toujours difficile à jouer. “Nous évoluons dans un championnat où tout le monde peut faire craquer n’importe quelle équipe. Il n’y a aucune rencontre facile. Pour s’imposer dans ce championnat, il faut aborder chaque match comme une finale, où l’ambition unique est de prendre les trois points. Cassons cette spirale négative, enchaînons 3-4 victoires et la machine sera relancée.”