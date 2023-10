Jodoigne peut remercier Loïc Bronckart

Dominés dans tous les secteurs, les Jodoignois n’y sont pas en première période et il faut un grand Bronckart sur une reprise de la tête d’Ulens dès la première minute et une frappe à bout portant de El Araïchi. Les Hennuyers sont entreprenants et ont la maîtrise tandis que les locaux ne parviennent pas à se créer la moindre possibilité.

Meilleurs dans les intentions, les Canaris éprouvent toujours autant de difficultés à poser le jeu et à se montrer dangereux après la pause. El Araïchi met encore Bronckart à contribution à deux reprises vers l’heure de jeu et les Brabançons wallons profitent de l’inefficacité montoise pour braquer la banque et réaliser le hold-up parfait sur un but chanceux de Dethier. Réduits à dix dans la foulée, les Hennuyers sont mal payés et malgré cette infériorité numérique, Ulens et El Araïchi se procureront encore deux belles possibilités mais buteront sur un Bronckart héroïque.

Courageux et solidaires, les Jodoignois empochent donc trois points pas forcément mérités mais bienvenus. "Nous avons débuté la rencontre avec quatre changements par rapport à la semaine passée et l’entame de match fut très mauvaise. J’avais dit aux gars qu’on allait marquer sur un centre dans la boîte et c’est ce qui s’est passé. L’envie et les intentions étaient présentes mais la qualité technique n’y était pas et c’est plutôt incompréhensible. Loïc Bronckart nous a sauvés à de nombreuses reprises, la défense a tenu le coup et ce succès fait vraiment du bien", expliquait Steve Dessart.

En face, Jérôme Terwagne, l’ancien T1 de la RAS et actuel coach du Symphorinois n’avait rien à reprocher à ses joueurs. "Je ne vais pas juger de la qualité de l’adversaire mais c’est clairement un hold-up. Nous avons proposé du jeu et de belles phases mais nous sommes tombés sur un keeper adverse de haut niveau et un Laurent Dethier rusé qui n’a eu besoin que d’une seule occasion pour la mettre au fond. Nous ne méritions pas cette défaite, mais il ne faut pas tout remettre en question."

JODOIGNE: Bronckart, Sanwo, Simonini Bokoko (60' Dichiara), Mirabile, Dethier (80' Gilles), Lucchese, Laruelle, Pohl, Hassouan (60' Boudar), Lapierre, Berisha (60' Zwikel).

SAINT-SYMPHORIEN: Bauvois (46' Dekerle), Es-Shimi (70' Sera Orfeo), Mabille, El Araïchi, Ulens, Gailliez (65' Latragna), Smars, Privitera, Erculisse, Stevens, Goditiabois (70' Pio).

Arbitre: M. Wiggers.

Avertissements: Hassouan, Dichiara, Laruelle, Boudar.

Exclusion: 65e Smars (2 j.).

Le but: 63e Dethier (1-0).