Nicolas Montfort, Olivier Thirionet, Eugénie Darcheville, Justine Derenne, Thibault et Mathieu De Rijdt vont pédaler durant 24heures, et ce à partir de ce samedi 22 janvier dès midi.

Animés par une envie de bien faire, ces sportifs et sportives se relayeront, depuis leur cave, pour rouler - de samedi midi à dimanche midi - un total de 750 kilomètres sur un vélo connecté à une plateforme virtuelle utilisée par des cyclistes du monde entier.

Le but de cette opération est de soutenir "Jardin'Âges", une association chastroise qu'ils soutiennent depuis plusieurs années. Cette dernière oeuvre dans les relations intergénérationelles et espère créer à l'avenir un centre, une résidence-services pour 30 seniors de plus de 60 ans, un espace maraicher ainsi qu'un magasin.

C'est par le biais d'une collecte de fonds en ligne que les quatre jeunes hommes et deux jeunes femmes espèrent récolter suffisamment de dons pour que l'association puisse continuer de mener ses actions à bien.

L'entièreté des 750 kilomètres seront retransmis en direct sur les réseaux sociaux, de manière à ce que les six colocataires puissent échanger en direct avec leurs amis.

En 2021, ils ont lancé cette opération pour sortir du confinement. Ils espéraient récolter la somme de 1500 euros. Ils en ont empoché finalement plus de 6000. Cela avait notamment permis à l'association d'acheter un lotissement. Cette année, ils veulent faire aussi bien.

Pour les soutenir, cela se passe par ici.

De plus, il sera possible de suivre les performances du groupe de colocataires via un événement lancé sur Facebook.