Mathieu De Rijdt, Nicolas Montfort, Olivier Thirionet, Arnold Moyaux, Thibault De Rijdt et Rémi Baurain vont s'élancer ce samedi 9 janvier dès 12H sur leur home trainer connecté. Ce dernier permet de rejoindre de nombreux cyclistes sur les routes de Belgique et de l'étranger pour s'entraîner et rouler dans des conditions semblables à la réalité. Cette course prendra fin dimanche midi.

Cette démarche se veut avant tout sociétale. "Le défi sportif nous intéresse moins que l'opération elle-même", explique Thibault. "Nous voulons surtout être solidaires envers ces publics défavorisés. D'autant plus qu'avec le confinement, se retrouver isolé est encore moins facile pour ces personnes plus fragiles. On voulait donc faire une action en début d'année pour montrer notre soutien. Tous les six, nous trouvons importants que des personnes issues de générations différentes ajoutent leur petite touche à ce projet".

Durant leur course de 24 heures, les six sportifs brabançons vont récolter des fonds pour l'association. "Avec le lancement de la plateforme de dons, on en est déjà à 750 euros (au moment d'écrire ces lignes) et on espère en atteindre 1500", poursuit le Chastrois. La collecte de fonds se fera en ligne, via ce lien. De plus, il sera possible de suivre les performances du groupe de colocataires via un événement lancé sur Facebook.

Pour cette action, Mathieu, Nicolas, Olivier, Arnold, Thibault et Rémi ont passé un peu plus de temps dans leur cave ces derniers temps afin de s'entraîner sur leur vélo connecté. "A la coloc, on est des sportifs. On espère s'en sortir sans blessure. S'il y en a, on assumera. On devrait se relayer toutes les heures ou toutes les deux heures. Pendant 24 heures, on ne dormira pas beaucoup mais ce n'est pas ça qui est important", conclut Thibault.