Après le Half Marathon des Sables à Fuerteventura et celui au Pérou, Sandrine Martinot est partie à l’assaut de la Diagonale des fous à l’île de la Réunion en compagnie de son mari Michael Monsieur.

Connue pour être l’un des 10 ultra trails les plus difficiles au monde, cette course de 160 km de course proposait 9 400 m de dénivelés positif. Un parcours que Michael et Sandrine ont bouclé en 53 heures. "On fait officiellement partie des fous comme on dit là-bas", glisse-t-elle. "Une course qui porte bien son nom, une pure folie dans tous les sens du terme."

À commencer par la population et les bénévoles. "D’une gentillesse et d’une générosité incroyable. Musique, encouragements, un engouement et un enthousiasme de feu."

Il y a aussi les paysages bien sûr. "Ils sont juste hallucinants. Des montagnes comme on n’a pas l’habitude d’en voir : très raide et avec une végétation hyper luxuriante. Pas de tourisme et pas de route, tout est préservé et d’une rare beauté."

Et bien sûr la difficulté sportive. "On s’attendait à souffrir mais ce n’était rien à côté de ce qu’on a vécu. C’est extrêmement difficile et technique : des montées et descentes parfois à la limite du vertical, ou on n’avance quasi pas, de l’escalade dans des rochers. Des fins chemins qui surplombent des falaises verticales. Ça demande une concentration du début à la fin, de jour comme de nuit."

Sandrine et Michael étaient là pour se dépasser. "Mais là c’était bien plus qu’un dépassement de soi. 53 heures sans dormir et c’est surtout accepter de continuer dans une douleur à la limite du supportable. Beaucoup de larmes, parfois de bonheur, parfois de douleur. C’est émouvant d’être soutenu de la sorte par la population, de se prouver qu’on est capable d’atteindre un objectif pareil. Douleur aussi car j’ai souffert le martyre longtemps : tendinite au genou dès le km 65, entorse à chaque cheville, et probable fracture au pied dès le km 80. Courir avec un pied cassé encore 80 km, il faut s’accrocher."

Mais elle a pu compter sur le soutien de son mari. "Je lui suis d’une reconnaissance infinie car non seulement c’était très fort de partager ça à deux, mais surtout, sans lui je n’aurais pas franchi la ligne d’arrivée tellement les derniers km ont été difficiles à boucler."