Près de 39000 kilomètres parcourus par un total de 800 personnes, dont une immense majorité d’étudiants. Voilà le bilan, étonnant, après le KC Running Challenge, événement sportif "à distance" qui s’est tenu tout au long de la semaine dernière à Louvain-la-Neuve à l’initiative du KAP Course.

Pour y participer, il fallait être sur Strava et s’inscrire au Challenge. Le KAP Course, via l’application des sportifs d’endurance, se chargeait ensuite de comptabiliser les kilomètres parcourus, le but du jeu étant d’en faire le plus en l’espace d’une semaine.

Pas de course aux flambeaux

Il faut savoir que le mois de novembre est habituellement celui de la course aux flambeaux à Louvain-la-Neuve. Un événement réunissant chaque année quelque 500 participants et qui est organisé par ce kot-à-projet. Mais, à l’instar de tous les événements sportifs, il n’a pu se tenir cette année, Covid oblige. Le KAP Course s’est donc mobilisé pour proposer une alternative permettant la pratique sportive et le respect des règles en vigueur.

"Les cours de sports sont annulés, les clubs de sport sont fermés… Face à ce constat et l’annulation de ce qui est notre plus grand événement de l’année, nous avons voulu trouver et proposer une alternative", explique Thomas Van Drooghenbroeck, président du KAP Course, qui vise à promouvoir le sport au sein de l'université. "De là est né ce KC Running Challenge, qui proposait entre lundi et dimanche dernier de courir un maximum de kilomètres en l’espace d’une semaine, sans oublier quelques surprises et bonus en cours de route. Nous avons été surpris par l’engouement qu’il a suscité. On ne s’attendait pas à ce qu’autant de personnes y participent et qu’autant de kilomètres soient parcourus."

Certains ont poussé le plaisir jusqu’à dépasser allègrement la barre des 200 kilomètres en l’espace de 7 jours (les classements sont ici mais sans les top 20, qui devaient encore être validés avant publication à l'heure d'écrire ces lignes).

"En tant que kot-à-projet sportif, on sent que beaucoup d’étudiants sont en manque de sport et, plus généralement, en manque d’activités. Que ce soit dans le cadre de l’université ou en dehors. Le succès de ce challenge en témoigne", ajoute Thomas Van Drooghenbroeck.