Les chiffres sont affolants : 8 jours. 920 km de parcours. 34 cols. 21 750 m de dénivelé positif. Tel est le nouveau défi que s’est lancé Céline Leroi. Après la Route des Grandes Alpes, de Thonon-les-Bains à Nice, en septembre 2020, la Brabançonne de 38 ans s’attaque désormais à la Grande Traversée des Pyrénées françaises, de Collioure à Saint-Jean-de-Luz, en ce début du mois de juillet. Du 4 au 11, précisément.

Une aventure humaine et sportive qu’elle a tout simplement appelée "My Spondy Cycling Challenge" au profit du Fonds de Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR). Car, que ce soit sur le vélo ou dans la vie quotidienne, son magnifique sourire masque une maladie encore méconnue. C’est pourquoi, loin de se laisser abattre, Céline roule. Pour elle et pour les autres.

"J’ai 38 ans, une vie épanouie, un compagnon en or, un job génial d’infographiste et une spondylarthrite ankylosante (rhumatisme inflammatoire) depuis dix-sept ans. À 21 ans, quand je suis tombée malade (...)