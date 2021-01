Le cyclo-crossman, à défaut d’avoir des points UCI, n’est pas autorisé à s’aligner en Belgique où les listes d’attente sont très longues. Alors, c’est vers l’étranger qu’il faut se tourner mais là aussi, les opportunités ne sont pas légions.





A force de chercher, le Chaumontois a fini par trouver une épreuve en Suisse ce week-end. Une première pour Grégory Carême qui n’a pas été déçu de l’expérience.

"J’ai découvert le cross dans la neige sur un terrain avec pas mal de dénivelé. Cela m’a changé des habitudes même si… ces dernières semaines, je n’en ai plus vraiment vu que je ne cours plus."

Au final, c’est une encourageante 22e place qui a ponctué la prestation de Grégory.





"J’ai été appelé à l’arrière au départ, à la 52e place. J’ai pris un excellent départ dans la longue côte du début, et au prix d'un bel effort, je suis remonté jusqu’à la 14e position mais par la suite, j’ai senti le manque de rythme et la force m’a lâché, j’ai donc perdu quelques places."

Mais au final, le bilan reste positif. "C’est agréable de pouvoir faire une course, et j’ai pu voir que le niveau Suisse était élevé mais qu’il est possible pour moi de marquer des points UCI à l’avenir sur ce type d’épreuves, avec un peu plus de rythme."





Reste que la suite est une inconnue. " J’ai beau regarder, je ne trouve plus d’autres courses et en Belgique, les perspectives ne sont pas bonnes. Le championnat de Belgique a été reporté, on ne sait quand il se déroulera. Donc je continue à m’entraîner sans savoir où je vais mais en sachant néanmoins que je poursuivrai avec la route où j’ai bien l’intention de faire une saison plus complète avec l’espoir de décrocher l’une ou l’autre sélection FCWB sur de belles courses."

