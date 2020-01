Arrivé la semaine dernière à Tubize, l'ancien Visétois veut prouver sa véritable valeur.

Après un premier tour compliqué à Visé, Enzo Celestine débarque à Tubize avec un certain sentiment de revanche, l’envie de prouver qu’il a les qualités suffisantes pour s’imposer. Après avoir disputé ses premières minutes la semaine dernière, l’attaquant espère trouver le chemin des filets le plus rapidement possible.





Enzo, comment êtes-vous arrivé à Tubize ?

"Je me suis entraîné avec eux durant quelques jours et le test s’est avéré concluant. Je suis un profil assez recherché car je suis fort dos au but mais aussi dans la profondeur. L’entraîneur a aimé ce que j’ai proposé, il en a fait part à la direction et j’ai signé à Tubize dans la foulée. C’est un club dans lequel tout est réuni pour que je puisse m’épanouir et je veux les aider car Tubize n’est pas à sa place au classement actuellement."





Comment avez-vous vécu ce premier tour à Visé ?