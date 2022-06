Le championnat d’Europe de beach soccer a refermé ses portes ce dimanche à Nazaré au Portugal. Engagée dans l’Euro Winners Cup, la Newteam a offert un sacré spectacle, a bousculé les grands d’Europe et peut se montrer fière de son parcours. Même si la fierté avait aussi un petit goût de trop peu. "En tant que président de la Newteam, je suis très heureux et fier du parcours du staff et des joueurs. Mais j’ai aussi ce double sentiment totalement contradictoire, celui qui me fait dire que nous sommes passés à un grain de sable de créer un exploit", débute Jérémy Chojnowski. (...)