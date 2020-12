Aubry De Koster avait utilisé des pincettes pour expliquer son départ, ainsi que sur les divergences entre sa vision des choses et celle du conseil d’administration. Raymond Langendries, lui, ne l’a pas ménagé, parlant d’une gestion individualiste et opaque. Il a aussi évoqué des promesses non tenues concernant l’arrivée d’investisseurs.

Selon l’ancien directeur général, ces propos sont "totalement inexactes et portent clairement atteinte à son honneur et à sa réputation".



Il rappelle les remerciements adressés par l’AFC Tubize, sur sa page Facebook, ou les remerciements de Michel Lekime, le correspondant qualifié, dans la presse. Ce dernier affirmait qu’Aubry De Koster avait réalisé sa mission à l’AFC Tubize et qu’il avait abattu un gros boulot, avant de lui tirer un grand coup de chapeau.

"Les propos tenus par Monsieur Langendries lorsqu’il évoque des promesses non tenues, une gestion opaque ou met sur le même plan la gestion des acquéreurs coréens en 2019 ou des deux dirigeants français avec mon travail sont véritablement diffamatoires et violent en tout cas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui protège le droit à la vie privée, dont le droit à l’honneur et à la réputation. Je me réserve le droit de faire valoir ces violations dont j’ai été victime et le cas échéant de demander réparation."