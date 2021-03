À un moment où de nombreux sportifs sont à l’arrêt et pour lesquels des enjeux de santé physique et psychique sont évoqués, Alessio Reumont continue son parcours de Jeune Talent (Fédération Wallonie-Bruxelles) au sein du Centre de Formation de la Ligue Francophone de Handball au Sart-Tilman. Ils sont de 15 à 18 jeunes espoirs du handball francophone à s’y entraîner quotidiennement, une aubaine pour un jeune en pleine formation. "Grâce au centre de formation, nous sommes les seuls à pouvoir nous entraîner. Même les handballeurs de BeNeLeague ne peuvent pas s’entraîner. Mon statut me permet de continuer à pratiquer mon sport", nous confie-t-il.