Un "demi" le samedi, un "quart" le dimanche, soit au total 3,4 km de natation, 130 km à vélo et 31 km à pied : le week-end dernier ressemblait un peu aux travaux forcés pour Alexandra Tondeur, victorieuse des deux épreuves aux Lacs de l’Eau d’Heure. Mais, pour la Brabançonne, c’est le prix à payer pour revenir à son meilleur niveau et terminer cette année 2021 mieux qu’elle ne s’est déroulée jusqu’ici. En cause : deux blessures, au pied et à la cuisse, en début de saison. Et, surtout, une lourde chute le 22 août, à Menin, lors du National mi-distance, dont Alexandra s’est péniblement relevée avec une commotion cérébrale ! Sans compter les plaies sur tout le corps… Loin de se laisser abattre, notre meilleure représentante sur "longues distances" ne lâche rien. La preuve : elle remet ça en fin de semaine, à Nieuport, avec un triptyque (3,8 km de natation vendredi, 180 km à vélo samedi et 21 km à pied dimanche) dans le cadre d’un nouveau concept, le "Long Course Week-end".

Alexandra, vous ne ménagez pas vos efforts en ce moment…

"Non ! Malgré les contretemps, j’envisage toujours de m’aligner sur un Ironman cette saison. Je pense à celui de Cozumel, le 21 novembre, au Mexique. Mais un tel objectif ne s’improvise pas. C’est pourquoi j’enchaîne les compétitions d’entraînement comme les 20 Km de Bruxelles, l’Ironlakes et donc ce fameux "Long Course Week-end", à Nieuport, dont je suis la "Marraine" francophone. L’objectif est de voir comment mon corps réagit. Le week-end dernier, par exemple, j’ai nagé et roulé à fond avant de courir sans forcer le samedi. Et le dimanche, j’ai roulé à un bon rythme après une natation chaotique, où j’ai failli me noyer après avoir reçu un coup à la gorge. Puis, j’ai couru à fond. L’idée était de retrouver mes sensations."