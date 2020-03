Pour les athlètes de haut niveau, la situation est très compliquée. Alexandra Tnodeur n’échappe pas à la crise du coronavirus. La championne du monde de triathlon doit trouver des alternatives pour s’entraîner. Par chance, la Ministre des sports a pris des dispositions pour permettre aux 177 sportifs concernés de poursuivre leurs entraînements. Précisons d’emblée, le sport, pour ces athlètes, c’est leur métier !

La Stéphanoise a donc reçu, ce lundi, des consignes pour organiser sa planification. Car si pour la course à pied et le cyclisme, elle n’a aucune contrainte, nager est plus compliqué alors que les piscines sont fermées au public !

"Pour ma part, je pourrai continuer à avoir accès aux installations du Blocry à Louvain-la-Neuve. Bien entendu il y a quelques conditions. Prise de température, nombre restreint, gel désinfectant,… La salle sera désinfectée régulièrement. En ce qui concerne la piscine, j’aurai accès à celle de Louvain-la-Neuve dans un créneau bien précis, en matinée, mais uniquement la semaine, pas le week-end. On ne pourr