Le pilote baisythois Amaury Bonduel se prépare pour un nouveau challenge : le championnat Lamborghini Super Trofeo.





À 22 ans, le Baisythois Amaury Bonduel s’apprête à entamer un nouveau virage dans sa carrière de pilote. Il participera en 2022 au championnat international Lamborghini Super Trofeo. Une nouvelle aventure que le jeune homme aborde avec sérénité : "C’est clairement un nouveau challenge. C’est une voiture que je découvre. En plus, nous débarquons avec notre propre team, BDR Compétition. Nous arrivons sans expérience dans ce championnat."

Sur les pistes de karting depuis l’âge de 6 ans, ce nouveau challenge ne devrait être qu’une formalité pour Amaury. Il a déjà testé sa voiture à deux reprises sur le circuit de Zolder où, avec des pneus usagés et dans des conditions hivernales, il a signé un chrono très prometteur à seulement cinq dixièmes du meilleur temps de cette catégorie. "Je n’avais plus piloté depuis deux ans, mais ces deux tests m’ont permis de me remettre dans le bain. Je suis très heureux du temps que j’ai signé à Zolder et je me dis que dans de meilleures conditions et avec des pneus neufs, j’aurais peut-être signé le record."