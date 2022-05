En novembre dernier, Amaury Toussaint quittait Waterloo pour reprendre la D3 de Stockel pour y vivre sa première expérience comme entraîneur à l’échelon national. Mais si son départ de Waterloo a bien été acté, son arrivée à Stockel jamais. Il reste donc sur une dernière saison à oublier au moment de reprendre la P1 de la RU Tubize-Braine.

Amaury Toussaint, comment avez-vous vécu ces derniers mois sans foot ?

"Bien dans un premier temps, moins bien par la suite. Au début, je me préparais à reprendre Stockel, je suis allé voir des matchs et visionner des adversaires potentiels et tout se mettait bien en place. Malheureusement, les problèmes ont perduré du côté de Stockel, le temps est devenu long et si j’ai fait preuve de beaucoup de patience jusqu’au mois de janvier, je me suis ensuite rendu compte que j’allais contre un mur, qu’il n’y aurait pas de solutions et j’ai annoncé que je me retirais du projet."

Était-ce le bon moment pour relever un nouveau défi ?

"C’était surtout l’occasion pour moi de m’imposer en tant qu’entraîneur en nationale. J’étais focalisé sur mon projet à Waterloo mais quand, après dix ans de coaching, un club de D3 amateurs vous téléphone, l’opportunité était belle. Mais je m’attendais à tout sauf à un tel scénario." (...)