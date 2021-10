L'annonce fait l'effet d'une petite bombe au RRC Waterloo (3e en P2) où le comité a appris que son T1 Amaury Toussaint avait décidé de s'engager à Stockel, dernier en D3 ACFF. Dans le même temps, l'entraîneur des gardiens Gabriel Peron s'est engagé à l'UR Namur où il rejoint un certain Jérôme Patris qui était encore T2 à Waterloo il y a quelques semaines.

Le club du Joli Bois doit se constituer un tout nouveau staff. En attendant c'est Patrick Cousement qui dirigera l'équipe dimanche à Chastre.



Au RRC Waterloo, le club s'est exprimé via un communiqué:

La direction du RRC Waterloo a pris connaissance des propositions faites a son entraîneur principal et son entraîneur des gardiens de rejoindre des clubs de division nationale, étant respectivement Namur et Stockel. Le club ne s'y est pas opposé et leur souhaite bonne continuation. La direction envisage sereinement la réorganisation de son staff et le choix d'un nouvel entraîneur. Le club a toute confiance pour la suite de la saison et réaffirme ses ambitions de promotion pour cette saison 2021-2022...