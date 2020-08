Amicaux: Rebecq et Tubize battus, victoire facile pour Braine Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Fortunes diverses pour les trois clubs du Brabant wallon. © Moisse

A l’instar de Ganshoren, du Crossing, du RWDM ou encore de l’Union, Rebecq, le RCS Brainois et l’AFC Tubize étaient en action ce mercredi soir lors de nouvelles rencontres amicales.



Rebecq - Binche 1-2

En recevant Binche, Rebecq s’offrait un nouveau test dans sa préparation, marquée par deux succès (0-2 à Tournai et 6-0 contre l’ES Brainoise). Durant le premier acte, les Rebecquois ont dominé les débats mais ont buté sur une défense binchoise solide et n'ont pas été récompensés de leurs efforts, menés au score suite à un but contre son camp de Delsanne peu avant la demi-heure.

En supériorité numérique suite à l'exclusion de Schifano pour un tackle très appuyé juste avant la pause, les joueurs de Dimitri Leurquin étaient à leur tour réduits à dix, Andrei Camargo, monté à la mi-temps, étant renvoyé au vestiaire 15 minutes plus tard pour avoir écopé de deux cartons jaunes.

En fin de partie, Dell’Aquilla doublait la mise à la suite d’un coup franc indirect dans le rectangle avant que Delaunoit ne réduise l’écart dans la foulée.

Les buts: 29e Delsanne csc. (0-1), 83e Dell’Aquilla (0-2), 84e Delaunoit (1-2).



RCS Brainois - ES Braine 4-0

Pour son quatrième match de préparation, après des victoires face à Jodoigne et Nivelles ainsi qu’une courte défaite sur la pelouse de la Raal, le RCS Brainois recevait son voisin de l’ES Brainoise, promu en P1.

Une partie à sens unique que les Brainois ont remporté, inscrivant deux buts lors de chaque période, dont un coup franc de Maeyens à la demi-heure.

Les buts: 12e Akono (1-0), 32e Maeyens (2-0), 65e Kadima (3-0), 85e Roman (4-0).



Mons - Tubize 2-1

Après un partage encourageant contre l’Olympic (2-2) et une victoire facile face au Crossing Schaerbeek (3-0), l’AFC Tubize se déplaçait à Mons pour y défier un club en plein renouveau. Une rencontre attrayante et une première période rythmée au terme de laquelle les Montois avaient pris l’avantage, l’ancien Rebecquois Lufimbu plantait un doublé alors que Lkoutbi avait inscrit le 1-1 à la 40e.

2-1 ce sera aussi le score final de cette partie, plus rien n’étant inscrit durant la seconde période.

Les buts: 13e Lufimbu (1-0), 40e Lkoutbi (1-1), 42e Lufimbu (2-1).