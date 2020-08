André Laus, ancien T2 de l'AFC Tubize, est décédé Brabant Wallon Sébastien Sterpigny L’ancien adjoint du club sang et or est décédé d’une crise cardiaque alors qu’il faisait son footing. © DR

Ce lundi matin, le monde du football brabançon, et plus particulièrement les sympathisants de l’AFC Tubize, se sont réveillés en apprenant une bien triste nouvelle avec le décès d’André Laus, célèbre T2 du club sang et or.



Aux côtés de Théo Buelinckx, André Laus a formé un incroyable duo à l’AFC Tubize. Duo qui a vécu de grands moments et fait grandir le club sang et or pendant 12 belles années. Les deux hommes se sont mêmes retrouvés quelques années plus tard, lorsque le duo s’est reformé au SK Hal, en 2011.



Mais ce lundi, André Laus nous a quitté, victime d’une crise cardiaque alors qu’il effectuait son footing. Un personnage qui manquera inévitablement à tous les amateurs de ballon rond de la région.



La rédaction de la DH/Les Sports présente ses condoléances à sa famille, ses proches et au club de l’AFC Tubize.