Après être notamment passé, en jeunes, par Anderlecht, Charleroi, le Beerschot et Louvain, et avant de finir sa formation du côté de Ganshoren, où il évoluera pour la première fois en équipe première, Andrew De Reymaeker avait posé ses valises à Rebecq il y a maintenant trois ans. Si durant les deux premières saisons, ce dernier avait dû évoluer dans l’ombre de Damien Lahaye, et se contenter de quelques titularisations par-ci par-là, les cartes furent redistribuées cet été, suite au départ de Lahaye et à l’arrivée de Kévin De Wolf.

Mais finalement, après les deux tiers du championnat déjà écoulés, Andrew ne sera pas parvenu à s’imposer, et ce malgré un plus grand temps de jeu. (...)