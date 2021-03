Anthony Benazzi quitte Braine et signe à Perwez, en P2 Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Gros coup réalisé par les pensionnaires de P2.

© Moisse

Perwez sera un sacré client dans la course au titre en P2 et vient de confirmer encore un peu plus ses intentions en actant l'arrivée d'Anthony Benazzi, l'attaquant du RCS Brainois.