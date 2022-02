Arrivé cet été en provenance du RWDM, Anthony Bova a connu un premier tour quelque peu compliqué. Entre blessures et manque de rythme, l’ailier ne s’était pas caché au moment d’intégrer le noyau rebecquois et savait qu’il lui faudrait du temps pour revenir dans le coup. "Je n’avais quasiment plus joué pendant une année complète avant d’arriver à Rebecq. J’avais un gros travail de fond et de remise en forme à effectuer. Le rythme ne peut revenir qu’au fil des matchs et le premier tour m’a permis de retrouver de bonnes sensations."