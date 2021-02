Après le départ de Blindenbergh, les choses bougent à Braine: 4 départs et 4 prolongations Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Les candidatures au poste de T1 affluent déjà sur le bureau de la direction brainoise. © Sterpigny

L'annonce du départ de Thierry Blindenbergh a secoué pas mal de monde du côté du RCS Brainois. Personne ne s'attendait vraiment au départ du T1 et voilà désormais la direction en quête d'un nouveau coach. Les candidatures arrivent déjà sur le bureau d'Henri Pensis et les premiers noms circulent, dont certains avec plus d'insistance, comme celui de Pascal Pilotte. "Nous n'avons pas trouvé d'accord avec Thierry, le covid n'a pas aidé, laissant planer pas mal d'incertitudes concernant le début de la prochaine saison mais quoi qu'il en soit, nous nous quittons en très bons termes. Depuis l'annonce de son départ, on a déjà reçu pas mal de CV's. Celui de Pascal Pilotte, qui travaille déjà au club, est sur cette pile mais nous n'avons pas encore parlé de tout ça. On doit d'abord digérer le départ de Thierry avant de nous mettre en quête de son successeur", nous confie Henri Pensis.



Dans la foulée, on apprenait que quatre joueurs quittaient Braine: Patureau et Weynants vont rejoindre Waterloo, Maeyens quitte Braine pour raisons professionnelles et jouera à Wemmel (P2) alors que Coquelle s'en va également.



Malgré tout, le club prépare son noyau pour la prochaine saison avec déjà quatre prolongations: Verpoten, Hoffmann et Teirlinckx avaient resigné en journée alors que ce jeudi soir, Vandewalle a également été prolongé.