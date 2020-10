Les Rebecquois risquent d’être à court de rythme face à Meux pour cette reprise si tardive.

La dernière fois que Rebecq a disputé une rencontre officielle, c’était le 5 septembre face à Arquet, en Coupe de Belgique. Depuis, le Covid-19 est passé par là et les Rebecquois ont dû respecter par deux fois une quarantaine de deux semaines. Une situation particulière, frustrante, qu’il a fallu gérer. “C’était spécial comme situation. Je n’avais jamais vécu une période d’attente aussi longue dans ma carrière”, confirme Mathieu Herbecq.

Le capitaine rebecquois et ses équipiers ont vécu la période de préparation la plus longue de leur carrière. “En général, on se prépare à disputer un championnat pendant un mois et demi, ici ça a duré trois mois. Hormis la Coupe de Belgique, nous n’avons disputé que des rencontres amicales et puis des oppositions entre nous. Ce fut compliqué et même si nous appréhendons cette reprise, nous avons hâte de retrouver le chemin de la compétition.” (...)