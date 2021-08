La fête du beach soccer a bien eu lieu à Genappe. Près de deux mois après le déluge, la finale de la Coupe de Belgique pouvait avoir lieu. Une journée que les personnes présentes n’oublieront pas, de l’inauguration du nouveau terrain de beach soccer à l’apothéose et la victoire de la Newteam dans cette Coupe de Belgique. "Ce fut une journée fabuleuse à tous points de vue. L’ambiance était géniale, toutes les autorités locales étaient présentes pour l’inauguration du nouveau terrain, des personnes fières de constater toute l’utilité d’un tel terrain pour le club et la commune. Tous les jeunes se sont éclatés et ne demandaient qu’à revenir. Il a d’ailleurs été acté que les jeunes du FC Genappe auront droit à un entraînement par semaine sur le sable", se félicite Jérémy Chojnowski.

Sur ce terrain, LPN Waterloo et la RAAL ont rapidement assuré le spectacle lors de la petite finale. "On a eu du spectacle, des beaux buts, du suspense et un renversement de situation puisque les Waterlootois l’ont emporté aux tirs au but après avoir été menés de trois buts."

La rencontre de gala chez les filles a attiré les regards et confirmé le développement du beach soccer chez les dames. "Il y a encore du travail pour développer le beach soccer féminin mais on sent que les gens en redemandent, avec des filles qui prennent de plus en plus de renseignements. C’était une belle propagande."

Le clou du spectacle, ce fut évidemment la grande finale de cette Coupe de Belgique. Une finale remportée (11-5) par le Newteam Brussels au terme d’un match parfaitement géré face à Vamos BLC. "Même si j’ai pris de la distance dans la gestion de la Newteam, que je ne fais plus l’équipe, c’est toujours un réel plaisir de voir mon club s’imposer. Je les regarde évoluer avec un œil différent mais toujours avec la même passion, le stress en moins. L’ambiance de cette finale était extraordinaire."

La Coupe de Belgique reviendra l’année prochaine avec, on l’espère tous, le retour du championnat de Belgique. "2022 doit être une grande année pour le beach soccer, on espère tous que le Covid restera derrière nous et que l’on pourra vivre une belle et grande saison de beach soccer."