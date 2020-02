Arnaud Mengal ne sera pas présent ce samedi lors de la 3e manche du Challenge BW à Lillois. Manche que le triathlète avait remportée voici un an.

Un an après votre victoire à Lillois, quel bilan tirez-vous de 2019 ?

"Cela a été une bonne année. J’ai accumulé pas mal de bons résultats depuis Lillois, où je l’ai emporté en 2019, une victoire qui m’a fait plaisir ! J’ai eu une bonne progression. J’ai réalisé peu de temps après ma victoire au Challenge du Brabant wallon une très belle course à la Coupe d’Europe de triathlon en indoor à Liévin en terminant quatrième au bout d’une course très engagée et une belle remontée sur la fin. Là, je me suis rendu compte que j’étais capable de réaliser de bons résultats."

Votre palmarès s’est étoffé !

"Oui, après Liévi