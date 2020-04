Arno et Robby, deux frères unis par le futsal: "C’est très spécial d’être sur le terrain avec son frère" © dr Brabant WallonInterview Sébastien Sterpigny

Les frangins Vanden Berghe évoluent ensemble avec les espoirs du Futsal Halle Gooik.



Si les championnats de futsal ne reprendront pas, cette saison 2019-2020 fut très particulière pour Robby (22 ans) et Arno (18 ans) Vanden Berghe, deux frangins qui ont évolué pour la première fois ensemble avec les espoirs du Futsal Halle Gooik, l'une des plus grandes équipes de futsal du pays. L'occasion pour nous de partir à la rencontre de ces deux Brabançons plein d'ambitions.



Arno, Robby présentez-vous?

ARNO : Je suis le plus jeune, je viens d’avoir 18 ans et j’ai débuté le football à l’âge de 4 ans. Mais depuis trois ans, je ne pratique plus que le futsal. Je suis arrivé à Halle Gooik à l’âge de 15 ans et demi et j’ai directement intégré le groupe espoirs. A 16 ans j’ai eu la chance de pouvoir être aligné en équipe A lors d’un 1/8e de finale de Coupe de Belgique, match dans lequel j’eu la chance de marquer un but. Un moment inoubliable.

ROBBY : Je viens d’avoir 22 ans, j’ai débuté le football à l’âge de 5 ans, comme Arno j’ai toujours évolué en élite à Tubize, Anderlecht, Mons et j’ai même eu l’occasion de jouer en Espoirs au Sporting de Charleroi. Je suis ensuite revenu à Tubize en espoirs avant de tenter ma chance à la RAAL en équipe première où nous sommes devenus champions lors de la première saison en D3. Après une opération aux adducteurs et une rechute un an plus tard, j’ai fait le choix de ne plus combiner les deux sports et de me consacrer à 100% au futsal.



Comment avez-vous vécu cette saison ensemble ?

ARNO : C’est la toute première fois que nous évoluions dans la même équipe. Un rêve devenu réalité pour notre maman. C’est un sentiment très spécial de pouvoir jouer avec mon grand frère, ça représente beaucoup de choses d’évoluer avec celui qui vous a tout appris. C’est un grand sentiment de fierté.

ROBBY : On a souvent été dans le même club, mais pas dans la même équipe. C’est très spécial d’être sur le terrain avec son frère, parce que pour moi ça représente des heures et des heures de travail et cela prouve que tout ce que l’on a accompli durant notre enfance à deux a porté ses fruits. J’étais un entraineur très exigeant avec Arno. Mais j’avais un élève doué et donc je lui en demandais toujours un peu plus. Aujourd’hui on a la chance de jouer à deux, c’est aussi grâce à nos parents qui nous ont soutenu dans chaque épreuve.



De quoi un jour rêver de vivre ça en équipe première?

ARNO : Ce serait incroyable, mais à Halle Gooik tout est un peu plus difficile (rires).

ROBBY : Une fois qu’on y goutte, on n’a pas envie que ça s’arrête donc si on peut encore jouer 20 ans ensemble on le fera. Mais je ne sais pas si Arno pourrait me supporter aussi longtemps. Jouer en équipe A un jour ensemble bien sûr qu’on en rêve.



Qu’est-ce que ça représente pour vous d’évoluer dans un club comme Halle Gooik ?

ARNO : Une immense fierté car ce club est le seul club professionnel de Belgique. Nous avons eu la chance d’apprendre avec les meilleurs entraineurs (Kurt Gessner la saison dernière et Albert Conejos Sobreguès) qui était le bras droit de Fernandao et de Luca Cragnaz cette saison.

ROBBY : Nous avons une grande chance de pouvoir jouer pour Halle Gooik, car ces dix dernières années aucun club n’a fait mieux sur la scène belge. Rester autant de temps à ce niveau n’est pas donné à tout le monde. C’est donc une énorme fierté de porter ce maillot, on se doit de se donner à 200% pour le club qui nous fait confiance. On a l’impression que chaque équipe qui nous affronte joue une finale de Coupe du Monde.



Quels sont les qualités et points faibles de votre frère ?

ARNO : Robby est un perfectionniste, un gagneur, il donne beaucoup de conseils aux plus jeunes, il est toujours très respectueux de ses coachs. Il se donne toujours à 200% en match comme à l’entrainement. Le fait de se donner à 200% est parfois aussi un peu son point faible car il se donne trop pour les autres. Il devrait parfois plus penser à lui. Il peut parfois être très explosif que ce soit sur le terrain ou en dehors.

ROBBY : Déjà c’est un gaucher, donc je pense que vous connaissez la suite. Il peut mettre le ballon où il veut, c’est sa grande force. Quand dans sa tête il se dit je vais marquer, vous pouvez être certain que le ballon va finir sa course dans les cages. Son point faible, c'est son mental, il le sait, il baisse trop rapidement les bras, mais il s’est déjà beaucoup amélioré. C’est pour ça qu’en tant que grand frère je suis derrière lui pour le pousser à se surpasser.



Quelles sont vos ambitions pour la saison prochaine?

ARNO : Je veux passer un nouveau palier et si possible intégrer le groupe pro de Halle Gooik. Sans oublier les qualifications pour l’Euro U19 en cette fin d’année avec l’équipe nationale belge dans laquelle je suis devenu un des joueurs principaux.

ROBBY : J’espère toujours être à Halle Gooik la saison prochaine, même si les discussions n’ont pas encore débuté. Si malgré tout je devais quitter le club, mes ambitions seraient d’intégrer une équipe première de D1 voir dans le top de la D2.